* MLI — запрещённая в России организация

Оттава, , 23:00 — REGNUM Канада долгое время не хотела, чтобы НАТО играло большую роль в Арктическом регионе. Отчасти это было связано с опасением, что усиление международной активности подорвет юридический и фактический суверенитет Канады в этом регионе. Россия показала, что её интересы и стратегии не будут ограничены жёсткими разговорами или риторикой. Настало время, чтобы Канада и другие государства НАТО продемонстрировали приверженность безопасности в Арктике. Об этом 20 сентября сообщает (организация, признанная в РФ нежелательной).

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам авторов статей Хизера Экснер-Пирота и Роберта Мюррея, старших научных сотрудников MLI (организация, признанная в РФ нежелательной) , начиная со знаменитой мурманской речи Михаила Горбачева 1987 года, в которой он призвал Арктику стать «зоной мира», регион был отмечен низким уровнем конфликтов и высокой стабильностью в течение 35 лет. Его кончина в прошлом месяце стала концом этой эпохи.

Авторы статьи утверждают, что Арктический совет (АС) олицетворял хорошие конструктивные отношения, которые были возможны между Россией и Западом. Однако работа Совета приостановлена на неопределённый срок. АС запретил обсуждение вопросов военной безопасности, где в течение многих лет шли дебаты о создании параллельного форума для решения вопросов безопасности. Авторы заявляют, что поскольку Финляндия и Швеция присоединяются к Норвегии, Канаде, Исландии, Дании и Соединенным Штатам в Североатлантическом союзе дискуссию следует считать закрытой. Они утверждают, что таким параллельным форумом стало НАТО.

Хизер Экснер-Пирота и Роберт Мюррей пишут, что нежелание Канады участвовать в вопросах безопасности Арктики является беспокойством за то, что расширение блока НАТО в регионе напрасно спровоцирует Москву и нарушит хрупкий, но взаимовыгодный баланс, который поддерживал стабильность на Крайнем Севере. Однако, как утверждают авторы, «Россия предприняла шаги, которые делают эту позицию несостоятельной», и теперь фокус должен сместиться на сдерживание, и союзники должны определить, какую роль НАТО может сыграть в обеспечении безопасности. Для Канады это может означать усиление присутствия альянса на её территории, новые инвестиции, а также главенство НАТО на северном «фланге».

"Но сначала нам нужно понять, каковы риски безопасности в регионе. Недостаточно периодически объявлять о новых миллиардных расходах на противодействие неопределённым угрозам суверенитету Арктики или проявлять жесткость в отношении России и Китая. Расходы должны соответствовать потребностям и должны быть соразмерны рискам», — подчёркивают авторы статьи.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд объявила о модернизации системы противовоздушной обороны Norad.

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Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

5 сентября президент России Владимир Путин на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае заявил о том, что Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны.

«Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций, где будет развиваться инфраструктура МЧС. Будет происходить освоение Северного морского пути, где разворачиваются и уже развернулись крупные экономические проекты, в том числе в сфере энергетики. Арктика очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к её защите. Всё это вместе: уборка территорий, создание благоприятных условий, надёжно обеспечивающих интересы жизнедеятельности человека: экономические, оборонные, интересы защиты природы — сложнейшая задача. <…> Первое, что нужно сделать, — очистить её от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за многие предыдущие десятилетия», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, короткий период восстановления отношений между Москвой и США подошел к концу. Специальная военная операция и глобальное потепление могут превратить Аляску в форпост Соединённых Штатов для борьбы с Москвой в Арктике. Американский штат вновь подвергается милитаризации.

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