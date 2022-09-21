Белгородский район, Белгородская область, , 15:23 — REGNUM Двух жителей посёлка Дубовое Белгородской области подозревают в убийстве 42-летнего сожителя своей матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе СУ СК по региону.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 8 сентября мужчина пришёл в дом к своей сожительнице, между ними разгорелся конфликт, очевидцами которого стали сыновья женщины 25 и 29 лет. Братья совместно избили мужчину, связали ему руки и бросили ещё живого в выгребную яму. Через несколько дней злоумышленники вытащили тело, перетащили его в лес. Родственники погибшего обратились в полицию с заявлением о пропаже, 20 сентября тело мужчины было обнаружено.

Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об их аресте.