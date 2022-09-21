Грозный, 21 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Решение о частичной мобилизации в России ставит киевский режим и НАТО в безвыходное положение. Об этом 21 сентября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО», — заявил Кадыров.

Он отметил, что президент дал старт масштабным действиям по защите целостности России.

Глава Чечни подчеркнул, что это необходимые, важные и упреждающие меры.