Кадыров заявил о безвыходном положении для Киева и НАТО
Грозный, 21 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Решение о частичной мобилизации в России ставит киевский режим и НАТО в безвыходное положение. Об этом 21 сентября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Kremlin.ru
Рамзан Кадыров
«Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО», — заявил Кадыров.
Он отметил, что президент дал старт масштабным действиям по защите целостности России.
Глава Чечни подчеркнул, что это необходимые, важные и упреждающие меры.