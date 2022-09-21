Нью-Йорк, США, , 15:19 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду провела переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба молдавского президента.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Глава государства подчеркнула важность сотрудничества с Североатлантическим альянсом в рамках программ, согласованных в индивидуальном плане действий партнёрства Молдова-НАТО, с акцентом на профессиональное развитие вооружённых сил и на повышение устойчивости секторов безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Столтенберг заявил об уважении к нейтральному статусу Молдавии. Он заявил о готовности НАТО сотрудничать с Кишинёвом по вопросам, связанным с гибридными угрозами, дезинформацией и кибератаками.

Напомним, ранее Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии, а молдавское руководство ожидает «атаку» РФ и готово обратиться за помощью к Румынии.