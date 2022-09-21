Кабул, , 15:16 — REGNUM В Кабуле в закрытом помещении несколько женщин почтили память Бурхануддина Раббани, одного из лидеров афганских моджахедов в 1980-е годы и организаторов борьбы «с советской оккупацией», убитого 11 лет назад.

Флаг Афганистана Pixabay.com

Напомним, Бурхануддин Раббани — основатель и глава партии «Исламское общество Афганистана» (ИОА), президент Афганистана в 1992–2001 гг.

Годовщину смерти Бурхануддина Раббани они отметили лозунгом «Мы — следуем идеалам учителя-мученика и национального героя страны».

Напомним, Раббани был убит 20 сентбря 2011 года террористом-смертником, представившимся членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в своём доме, расположенном в районе «Вазир Акбар Хан» в Кабуле.

В то время Раббани был лидером ИОА и главой Высшего совета мира. Основной целью этого совета было создание условий для мирных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).