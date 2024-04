Несмотря на попытки нынешних американских властей и прессы заболтать тему предполагаемых преступлений, совершенных сыном нынешнего президента США, призывы разобраться в ситуации не прекращаются, пишет Мартин Бэнкс в статье, вышедшей 16 декабря в International Policy Digest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы живем в эпоху, когда, кажется, что бы спорного ни происходило, всегда звучат призывы к тому, чтобы провести тщательное расследование случившегося. Это может быть всё что угодно и велика вероятность, что даже если речь идет о чем-то слегка сомнительном, официальное расследование неизбежно», — отметил Бэнкс.

«Так почему бы не сделать то же самое в отношении якобы сомнительных деловых отношений Хантера Байдена, сына Джо Байдена?» — подчеркнул он. — И как это может отразиться на нынешнем обитателе Белого дома?»

Это, по сути, один из ключевых вопросов, которым задается автор новой книги «Адский ноутбук: Хантер Байден, технологические гиганты и грязные секреты, которые пытался скрыть американский президент» (Laptop from Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried to Hide) Миранда Дивайн, попытавшаяся докопаться до истины в истории с ноутбуком, который, предположительно, принадлежал сыну нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. На этом устройстве, как сообщается, содержатся всевозможные доказательства якобы совершенных Хантером Байденом преступлений и провинностей, которые тот решительным образом отвергает.

Тем не менее Дивайн спрашивает, почему до сих пор не было официального расследования всего этого. В частности, это могло быть связано с тем, утверждает она, что ключевые американские СМИ «замалчивали» происходящее с тем, чтобы тогдашний кандидат в президенты мог избежать некоторых потенциально очень неловких вопросов о своем сыне.

Хантер Байден неоднократно отрицал, что совершал какие-либо преступления, и на выборах победил Джо Байден. Однако это не остановило Дивайн и многих других, кто по-прежнему призывает провести прозрачное и беспристрастное расследование деловых отношений Хантера Байдена, не в последнюю очередь для того, чтобы установить, был ли из-за них подорван имидж страны.

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

Возможно, наиболее серьезным обвинением является то, что Джо Байден, будучи вице-президентом, формировал американскую внешнюю политику на Украине таким образом, чтобы способствовать деловой активности своего сына в этой стране.

Президент Байден всегда категорически отрицал, что знал что-либо о коммерческой деятельности своего сына в бывшей советской республике, но, как утверждается, в качестве бывшего вице-президента он встречался с советником украинской энергетической компании Burisma Holdings Вадимом Пожарским, в совете которой заседал Хантер Байден.

Читайте также: В США ведется расследование из-за сделок сына Байдена в Китае — Fox News

Предполагается, что впоследствии Пожарский отправил Хантеру Байдену электронное письмо, в котором поблагодарил его за «предоставленную [мне] возможность встретиться с вашим отцом» и провести «некоторое время вместе». Байдены настаивают на том, что встречи не было. Это сообщение, как и большое число других, как сообщается, было восстановлено с ноутбука, который Хантер Байден оставил в ремонтной мастерской в Делавэре в апреле 2019 года.

Владелец мастерской по ремонту компьютеров в Уилмингтоне отметил, что Хантер Байден оставил поврежденный компьютер Apple в его мастерской и попросил восстановить с него данные. По словам владельца, тот так и не вернулся, чтобы забрать компьютер или внешний жесткий диск, на котором хранилось его содержимое.

После того, как владелец магазина сообщил об этом в ФБР, его агенты, получив соответствующую повестку, конфисковали ноутбук и внешний жесткий диск.

(сс) Patrick Ноутбук Apple

В свою очередь, то, что сотрудники ФБР действительно конфисковали ноутбук и внешний жесткий диск в рамках одного из своих расследований, подтвердил ряд официальных лиц США. Они тем не менее не стали раскрывать подробности расследования и не указали, было ли оно связано с отмыванием денег или с Хантером Байденом.

Впоследствии тогдашний президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала, который мог закончиться его отставкой: против главы Белого дома начался процесс импичмента из-за того, что тот пытался заставить украинского президента Владимира Зеленского начать политически выгодное для Трампа расследование деятельности компании Burisma и Байденов. Чтобы противостоять обвинениям в том, что Дональд Трамп злоупотребил своими полномочиями, некоторые из его сторонников стали продвигать тему коррупционной деятельности Хантера Байдена в бывшей советской республике, которая имела место тогда, когда его отец был вице-президентом.

Содержимое ноутбука впоследствии было слито в New York Post, где было опубликовано несколько статей на эту тему.

В своей книге Дивайн утверждает, что на ноутбуке была обнаружена «сокровищница корпоративных документов, электронных писем, текстовых сообщений, фотографий и голосовых записей» за десятилетие, которые «служат доказательством» того, что президент Байден участвовал в предприятиях своего сына не только на Украине, но также и в Китае, и за его пределами, несмотря на его неоднократные опровержения.

Ноутбук также вызвал опасения по поводу российской дезинформации. Некоторые предупреждали о попытках России повлиять на выборы, в том числе путем распространения дезинформации о Байденах.

Whitehouse.gov Джо Байден на Украине

С уверенностью можно сказать лишь то, что в средствах массовой информации широко освещались предполагаемые скандалы вокруг Хантера и его личные проступки, на которые указывают восстановленные данные с оставленного в мастерской компьютера.

С точки зрения автора и ряда других наблюдателей, проблема заключается в том, хотя некоторые представители средств массовой информации хорошенько отработали тему с ноутбуком Байдена, большая часть массовой прессы в США — наряду с такими технологическими гигантами, как Google и Facebook — держалась подальше от этой истории.

Читайте также: Глава Twitter назвал ошибкой блокировку статьи о сыне Байдена

Дивайн задается вопросом почему: просто для того, чтобы Джо Байден не стал объектом критики в связи со спорной деятельностью своего сына, к которой глава Белого дома был причастен.

Во время президентской кампании Трамп и республиканцы подняли вопрос о потенциальном конфликте интересов, связанном с положением Хантера Байдена в совете директоров украинской энергетической компании в то время, когда его отец был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

President.gov.ua Джо Байден и Петр Порошенко

Байдены отвергли все подобные утверждения, назвав их попыткой республиканцев подорвать авторитет как президента, так и его сына.

Дивайн указывает, однако, что есть еще много вопросов, ответить на которые удовлетворительным образом можно лишь после проведения официального расследования этого дела. Президент Байден, со своей стороны, говорит, что он «очень гордится своим сыном, который боролся с трудностями, включая жестокие личные нападки, и стал благодаря им сильнее».

"Это, может быть, и так, но призывы к расследованию, интерес которому появился вновь благодаря книге Миранды Девайн, просто так не исчезнут», — заключил Бэнкс.