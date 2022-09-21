Ставрополь, 21 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вновь отправлены под арест двое подозреваемых в нанесении ущерба окружающей среде на сумму более 48 млрд рублей. Подозреваемые ранее были отпущены под домашний арест. Однако прокуратура сочла это решение суда неправомерным и подала апелляцию о его изменении.

Карьер

Напомним, уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Нерудстрой» и его брата было возбуждено летом 2022 года. Их уличили в том, что их компания занималась добычей валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке в Кочубеевском районе и уничтожила плодородный слой земель сельскохозяйственного назначения. Ущерб составил 48 млн рублей.

В июле братьев отправили под арест, потом суд смягчил меру пресечения, изменив её на домашний арест.