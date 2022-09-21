Утверждён в должности спикер Курского горсобрания нового созыва
Курск, 21 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Спикером Курского городского совета седьмого созыва стал Владимир Токарев, его кандидатуру депутаты утвердили на первом заседании горсовета 21 сентября, сообщил в соцсетях мэр Игорь Куцак.
Https://www.kurskadmin.ru/
Администрация Курска
«Депутаты VII созыва утвердили кандидатуру спикера Курского городского Собрания Владимира Токарева», — написал Куцак.
Он также поблагодарил за работу спикера горсобрания предыдущего созыва Аллу Чертову.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов городского собрания Курска Седьмого созыва состоялись 9–11 сентября.