Кемерово, 21 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв полностью поддерживает решение президента России о частичной мобилизации. Об этом глава региона сказал в своём обращении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ako.ru Сергей Цивилёв

«Как губернатор Кузбасса и гражданин Российской Федерации полностью поддерживаю решение, принятое президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным о частичной мобилизации, — сказал Цивилёв. — Мы готовы в кратчайшие сроки выполнить задачи, поставленные перед нами президентом России».

Отметим, что в Кузбассе создана призывная комиссия, которую возглавил Сергей Цивилёв.

«Сейчас важно сплотиться, встать на защиту нашей Великой Родины, нашей с вами свободы и независимости. Мы потомки великого поколения, мы росли на примерах мужества и героизма. Нам есть, на кого равняться! Победа будет за нами!» — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что совет по межнациональным отношениям при губернаторе Кузбасса выразил солидарность с решением президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.