Москва, 21 сентября 2022, 15:14 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в результате огневого поражения ВС России 3-го батальона 1-й бригады [главы киевского режима] уничтожены более 60 боевиков ВСУ, сообщили 21 сентября в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ВС России в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили более 200 боевиков ВСУ.
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