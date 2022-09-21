Москва, , 15:13 — REGNUM На данный момент отопление уже поступило в 99% социальных учреждений и 98% жилых домов Москвы. Об этом 21 сентября сообщил Петр Бирюков, передает АГН «Москва «.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

«По данным на 09:00, все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Завершаются мероприятия по включению отопления в значимых социальных учреждениях и жилых домах, теплом обеспечены 99% и 98% таких объектов соответственно», — сказал Бирюков.

Также чиновник отметил, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Самаре официально начнется 27 сентября.

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