Москва, , 15:15 — REGNUM Двенадцать складов с боеприпасами и вооружением для киевских войск уничтожили российские подразделения в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает 21 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Американский пулемет Browning M2 на вооружении ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что военные склады киевского режима находились у Каменки в Харьковской области, у Белой Криницы под Херсоном, а также у Красноармейска, Димитрова и Северска в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 сентября, что потери ВСУ убитыми и ранеными составляют более 100 тыс. человек.

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