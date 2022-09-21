Париж, 21 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Министром внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ближайшие месяцы представит новый закон о предоставлении убежища и иммиграции, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Законопроект должен быть внесен на рассмотрение в январе и который станет предметом парламентских дебатов в конце 2022 года. В случае отказа в предоставлении убежища одновременно будет обязательство покинуть французскую территорию.

Жеральд Дарманин хочет «быстрее предоставить убежище людям, которые действительно в нем нуждаются», и «очень быстро сказать нет людям, которые стране не нужны».

В прошлом году в французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra) было подано более 103 000 заявлений о предоставлении убежища.