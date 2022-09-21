Москва, 21 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Военный комиссариат Москвы продолжает работу в штатном режиме. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе учреждения, передает АГН «Москва «.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Военный комиссариат Москвы в связи с участившимся количеством обращений и вопросов сообщает, что ведет работу в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Отмечается, что граждане, подлежащие призыву и мобилизации, будут информированы об этом путем передачи повестки на бумажном носителе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии создали мобилизационный штаб.