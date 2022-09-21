Москва, 21 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Риски нового существенного падения в России потребительского спроса в 2022 или 2023 году представляются весьма значительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Более того, уже сейчас по оперативной статистике Сбербанка можно наблюдать замедление прироста расходов на товары и услуги по сравнению с предыдущими месяцами, — констатировал он. — Российские потребители продолжают испытывать последствия резкого инфляционного скачка, который наблюдался в феврале–марте 2022 года. Это негативным образом повлияло на реальные располагаемые доходы населения. Более того, сохраняются риски и дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения, что может угнетающе воздействовать на потребительский спрос».

Кроме того, как полагает Мастеров, на снижение потребительского спроса влияют и соответствующие сложности с импортом.

«Параллельный импорт не может решить всех проблем, связанных с сужением ассортимента продукции. По ряду позиций возник дефицит или может возникнуть в ближайшее время, — считает Мастеров. — Применение схем параллельного импорта привело к появлению дополнительных наценок на импортную продукцию, что привело к дальнейшему росту цен и оказало дополнительное негативное влияние на доходы потребителей и их активность. При этом, по некоторым оценкам, наиболее сложная ситуация наблюдается на рынке автомобилей и бытовой техники, где наценка в связи с санкциями и применением схем параллельного импорта может достигать 70–100%, что также негативным образом влияет на спрос и покупательную активность потребителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что в РФ эмоциональные покупки всё чаще заменяются рациональным подходом.