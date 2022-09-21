Таллин, , 15:07 — REGNUM У Эстонии нет оснований препятствовать желающим покинуть страну российским гражданам, проживающим здесь на основании постоянного вида на жительство, но если станет известно, что они сделали это для мобилизации, их не пустят обратно.

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Об этом вице-канцлер министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар заявил в специальном пресс-сообщении ведомства: «Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан из Эстонии. Но если мы узнаем, что они отправились на б. УССР, у них не будет возможности вернуться в Эстонию».

Свое заявление он аргументировал тем, что 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления в стране частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться.