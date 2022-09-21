Кишинёв, , 15:07 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду объявила, что собирает членов Совета безопасности 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Майя Санду President.gov.ua

Отмечается, что на заседании планируется обсуждать последние события в области безопасности, связанные с проведением Россией спецоперации по денацификации б. УССР. Сама Санду пока находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

«Встреча назначена на 10:00. Мы выступим с заявлениями для прессы в течение дня в субботу», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию.