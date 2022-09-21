Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу контроля установки вышек связи. Об этом 21 сентября заявил спикер парламента Александр Бельский.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно содержанию документа, депутаты предлагают передать полномочия по контролю установки сотовых вышек Роспотребнадзору или исполнительным органам власти.

В рамках заседания парламента приняли закон об изменении методики расчета прожиточного минимума. Его объём будут считать теперь как минимально необходимая для жизни сумма доходов гражданина.

Кроме того в первом чтении парламентарии рассмотрели и одобрили проект закона, который позволяет студентам-донорам получить выходной за поход на сдачу крови или посещение медосмотра. После принятия проекта его отправят на рассмотрение в Государственную Думу.

Депутаты приняли в целом закон о льготах о для ветеранских организаций, а также поддержали законопроект о доплатах к заработной плате сотрудникам МЧС за стаж работы в ведомстве.