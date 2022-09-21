Депутаты Петербурга приняли обращение к Мишустину по контролю вышек связи
Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу контроля установки вышек связи. Об этом 21 сентября заявил спикер парламента Александр Бельский.
Согласно содержанию документа, депутаты предлагают передать полномочия по контролю установки сотовых вышек Роспотребнадзору или исполнительным органам власти.
В рамках заседания парламента приняли закон об изменении методики расчета прожиточного минимума. Его объём будут считать теперь как минимально необходимая для жизни сумма доходов гражданина.
Кроме того в первом чтении парламентарии рассмотрели и одобрили проект закона, который позволяет студентам-донорам получить выходной за поход на сдачу крови или посещение медосмотра. После принятия проекта его отправят на рассмотрение в Государственную Думу.
Депутаты приняли в целом закон о льготах о для ветеранских организаций, а также поддержали законопроект о доплатах к заработной плате сотрудникам МЧС за стаж работы в ведомстве.