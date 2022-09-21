Омск, 21 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил региональную призывную комиссию. Об этом он сообщил 21 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бурков

«Вместе с военным комиссариатом разворачиваем работу по частичной мобилизации. Поручения верховного главнокомандующего в безусловном приоритете», — пишет Бурков.

Он напомнил, что общее количество граждан, привлекаемых в рамках частичной мобилизации, не превышает 1% от регионального состава резервистов. Мобилизации подлежат лица, отвечающие трём условиям одновременно: имеют необходимую военно-учётную специальность и боевой опыт, проходили военную службу. Лиц, ограниченно годных к военной службе, студентов и срочников мобилизация не коснётся.

Высказался Бурков и по поводу дополнительных мер по выполнению гособоронзаказа: «Омск — город трудовой доблести. Мы получили это высокое звание за героизм во время Великой Отечественной — уверен, что и сейчас мы сделаем всё, чтобы наши Вооружённые силы решили поставленные задачи».

Бурков поручил региональному правительству оказать необходимое содействие омским оборонным предприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан.

Читайте также: Политаналитик: «Путин прав — русские своих не бросают»