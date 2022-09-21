Москва, , 22:36 — REGNUM Роснефть в рамках программы по сохранению биоразнообразия совместно с Сибирским федеральным университетом (СФУ) завершила летние полевые исследования популяции северного оленя на полуострове Таймыр. Основными задачами исследований являются оценка численности и миграций таймыро-эвенкийской популяции вида, обитающих в том числе на территории Красноярского края. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба компании Роснефть.

Олени Юля Даркова © ИА REGNUM

Совместные исследования популяции северного оленя Роснефти и СФУ проводятся на территории Красноярского края с 2014 года, а самые масштабные прошли в 2021 и 2022 годах, где протяжённость полётов составила более 26 тыс. км. Учёные из СФУ провели исследования области летнего обитания северных оленей в равнинной части полуострова Таймыр и в районе гор Восточной Сибири. Прокладка маршрута и его корректировка проводилась с учётом полученной информации с ошейников, оснащённых GPS-передатчиками.

Отмечается, что, несмотря на технический прогресс, авиаучёт оленей остаётся наиболее точным методом оценки их численности и состояния популяции.

Кроме того, учёные применяют высокоскоростные фотокамеры с большим разрешением и встроенным GPS-модулем что позволяет определять точное местоположение встреченных животных для их регистрирования. В ходе исследования было сделано порядка 20 тыс. фотоматериалов, после чего они будут обработаны, а также будут проведены лабораторные исследования биологических образов.

Ожидается, что специалисты проведут экспедицию по изучению миграций оленей на зимовке.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мессояханефтегаз» в партнерстве с компанией «РАСТАМ-Экология» провели диагностику экологического состояния Восточной и Западной Мессояхи (Ямал), где ведётся разработка и разведка трудноизвлекаемых запасов нефти. «Зеленую перепись» флоры и фауны территории проводилась в течении лета. Мониторинг состояния окружающей среды выявил большое разнообразие представителей животного мира, обитающих в непосредственной близости к объектам добычи и подготовки нефти и газа.

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