Москва, , 15:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий привлечение к ответственности пожарных за причиненный вред, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Часто при спасении людей приходится действовать с нарушением правил труда», — отметил депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Вводятся ограничения для привлечения к ответственности руководителя тушения пожара, личного состава пожарной охраны, личного состава добровольной пожарной охраны, лиц, осуществляющих тушение лесного пожара за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей или их гибель, действовавших в условиях оправданного риска или крайней необходимости.

Речь идет о снятии ответственности с физлиц, при этом все компенсации будут выплачены, уточнили в Госдуме.

Правительством законопроект поддерживается, с учетом необходимости установления понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость» применительно к деятельности по тушению пожаров, аналогичными понятиям, содержащимся в федеральном законе «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Читайте также: Госдума ужесточила наказание за пожары