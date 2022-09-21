Москва, 21 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Российские войска поразили в ДНР и Харьковской области восемь пунктов управления ВСУ и пункт временной дислокации батальона националистов. Об этом сообщает 21 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Отмечается, что пункты управления киевских войск поражены у Артёмовска, Святогорска, Александровки, Яровой в ДНР, а также у Червоного Оскола в Харьковской области. У Николаевки в ДНР поражён пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поражены также 68 артиллерийских подразделений ВСУ, живая сила и военная техника в 147 районах.

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