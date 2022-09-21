Москва, 21 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили три американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также почти три десятка снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru ПВО России

«В воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что снаряды были сбиты в районах населённых пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховкой ГЭС Херсонской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 20 сентября, российские средства противовоздушной обороны в небе над ЛНР, ДНР и территорией б. УССР уничтожили ещё 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха».