Сеул, , 15:06 — REGNUM Глава Управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами, Ким Чжин Ук посетит Великобританию на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с директором Управления по борьбе с мошенничеством Лизой Ософски, с которой обсудит вопросы сотрудничества, а также посетит Королевскую прокурорскую службу и Международный центр по координации борьбы с коррупцией.

Напомним, что в 2021 году Южная Корея заняла 33-е место в индекса восприятия коррупции.

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