Сеул, 21 сентября 2022, 15:06 — REGNUM Глава Управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами, Ким Чжин Ук посетит Великобританию на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
В ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с директором Управления по борьбе с мошенничеством Лизой Ософски, с которой обсудит вопросы сотрудничества, а также посетит Королевскую прокурорскую службу и Международный центр по координации борьбы с коррупцией.
Напомним, что в 2021 году Южная Корея заняла 33-е место в индекса восприятия коррупции.
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