Москва, , 15:04 — REGNUM В настоящее время экономика РФ не может надеяться на серьезный рост инвестиционного импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который сказал, что ждет восстановления инвестиционного импорта в 2023 году.

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«Перспективы роста инвестиционного импорта в сложившихся условиях в обозримой перспективе вызывают еще больший скептицизм, чем рост потребительского импорта, — сказал Мастеров. — Вряд ли можно говорить о факторах, которые позволяли бы рассчитывать на активный приток зарубежного капитала в российскую экономику, в то время как риски инвестиций многократно возросли. Россия находится под серьезными санкциями, к тому же является страной, ведущей боевые действия. Существуют также риски, связанные с недостаточной развитостью инфраструктуры, которые усугубляются дефицитом комплектующих и оборудования, а также прекращением импорта ряда труднозамещаемых в краткосрочной перспективе импортных технологий в связи с санкциями западных стран».

В этих условиях, как полагает экономист, риски инвестиций в российскую экономику представляются весьма существенными, и вряд ли следует рассчитывать на существенный рост инвестиционного импорта в сложившихся условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, как в РФ будет расти потребительский импорт.

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