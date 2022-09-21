Бухарест, 21 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В ближайшее время нефтеперерабатывающие заводы Румынии будут регулярно получать сырье, которое станет альтернативой российскому топливу. Об этом 21 сентября со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам Попеску, первые «пробные» соответствующие партии поступят на местные НПЗ уже в начале декабря текущего года.

«В данном контексте говорить о повышении цен на топливо в нашей стране не приходится», — говорится в документе минэнерго Румынии.

При этом источники поступлений альтернативных носителей не раскрываются.

Напомним, срок действующего контракта между Бухарестом и Москвой о поставке в Румынию российской нефти истекает 31 декабря 2022-го года. Следуя требованиям руководства ЕС, румынская сторона отказалась продлевать существующую договорённость.