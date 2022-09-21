Саратов, 21 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. На территории Саратовской области в дни референдумов организуют участки для голосования вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии Саратовской области.

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

По запросу избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для проведения голосования предоставят необходимое технологическое оборудование.

В период с 23 по 26 сентября голосование пройдет вне помещений избирательных участков по поступившим сведениям о местонахождении избирателей референдума в городах Саратовской области. 27 сентября будут открыты избирательные участки.

Отмечается, что в Саратовской области уже имеется опыт организации участков для голосования на референдумах и выборах других государств (Киргизия, Узбекистан, Казахстан).

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Решение об этом приняли власти освобожденных от киевских боевиков территорий б. УССР.

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