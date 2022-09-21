Москва, , 15:02 — REGNUM Пока в РФ нет причин рассчитывать на значительный рост потребительского импорта в 2023 году — при условии сохранения текущих геополитических реалий, а также схем параллельного импорта в их нынешнем виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одна из основных проблем заключается в значительном сужении ассортимента продукции, кроме того, в рамках схем параллельного импорта наблюдается формирование так называемой «санкционной премии», которая, по некоторым оценкам, составляет до 30-50% сверх той наценки на импортную продукцию, которая была ранее, — объяснил он. — Можно рассчитывать на некоторое замещение импорта из стран Запада импортом из государств, сохранивших экономические отношения с РФ. Вместе с тем следует иметь в виду, что далеко не вся западная продукция может быть замещена импортом из других стран. Кроме того, в условиях необходимости перестройки и усложнения логистики, сужения ассортимента, нарастания дефицита продукции по ряду позиций, российские потребители сталкиваются с сужением выбора, с одной стороны, и ростом цен, с другой стороны».

В этих условиях, как полагает Мастеров, можно ожидать, что во многих случаях потенциальные потребители будут отказываться от приобретения товаров у соответствующих дистрибьюторов.

«Либо по причине инфляционного давления на реальные располагаемые доходы, либо по причине поиска других, неофициальных, каналов приобретения дефицитных товаров, в том числе через знакомых, посредников и другими способами», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что росту потребительского импорта в РФ в 2023 году будет способствовать благоприятный для импортеров курс рубля.

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