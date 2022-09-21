Москва, 21 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. ВС России в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области уничтожили более 200 боевиков ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на территории б. УССР

«В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единица военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле.