Москва, , 14:58 — REGNUM Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях и призывы к ним. Об этом 21 сентября сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ланин Август Васильевич. «За решёткой». Рисунок к линогравюре, 1961

«В соцсетях размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что административная и уголовная ответственность грозит за распространение такого рода материалов через интернет-платформы, за организацию несогласованных акций, а также за непосредственное участие и вовлечение в них несовершеннолетних.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

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