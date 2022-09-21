Астана, 21 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вскоре представит свою предвыборную программу для участия в досрочных президентских выборах. Об этом он 21 сентября сообщил в обращении к народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«В предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса», — сказал Токаев.

Он также заявил, что в качестве главы государства гарантирует проведение выборов в соответствии с законами. Президент пообещал, что избирательная кампания будет справедливой, открытой и с привлечением международных наблюдателей.

Напомним, Токаев установил проведение досрочных выборов президента на 20 ноября. Ранее срок президентского правления в Казахстане был увеличен до семи лет, но избираться можно будет лишь один раз.