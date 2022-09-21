Москва, , 15:02 — REGNUM Российские войска нанесли высокоточный удар по батальону ВСУ под Артёмовском, уничтожив более 75 боевиков. Об этом сообщает 21 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Самолёт ВКС России Mil.ru

ВКС России поразили в районе города Артёмовска в ДНР пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

«Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.

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