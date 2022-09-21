Москва, 21 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции России по защите Донбасса у киевских боевиков стало на 11 беспилотных летательных аппаратов меньше. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Дроны ВСУ были уничтожены в районах населённых пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой Народной Республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное Херсонской области.

В том числе один БПЛА «Байрактар» был сбит в районе населённого пункта Дмитренко Херсонской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолётов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 сентября средствами противовоздушной обороны было сбито 12 беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы в районах населённых пунктов в ДНР и Херсонской области.