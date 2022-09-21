Таллин, 21 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в приветственной речи на ежегодной Прибалтийской конференции по обороне (ABCD) подчеркнула, что Россия пытается запугать европейские страны. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

ИА REGNUM Газ

«Президент России Владимир Путин считает нас слабыми. Он ожидает, что грядущая зима разделит наши общества и единство наших союзников. Мы должны доказать обратное», — заявила премьер.

Премьер-министр добавила, что если страны ЕС не выступят решительно против России и ее действий на территории б. УССР, «ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности». «Все авторитарные лидеры следят за нашей реакцией и за нашей решимостью защищать демократию и свободу», — убеждена Каллас.

Поэтому Каллас призвала союзников Эстонии по НАТО продолжать полностью поддерживать б. УССР, политику санкций и изоляцию России. Также необходимо внести еще больший вклад в обеспечение собственной безопасности: «Важны как внутренние шаги, такие как увеличение расходов на оборону, так и то, что мы как можно скорее реализуем то, что было согласовано на мадридском саммите НАТО».

В 2022 году в центре внимания ежегодной международной конференции ABCD, организованной эстонским Международным центром оборонных исследований и министерством обороны Эстонии, является СВО России на б. УССР.