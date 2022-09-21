Грозный, , 14:56 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации власти Чечни выполнят неукоснительно, на все 100%. Принятое решение обосновано тем, что России «очень важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе», в противном случае «зарвавшийся противник может прийти в нашу страну», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова

Он заверил, что республика, с первых дней активно поддерживающая проведение спецоперации по демилитаризации б. УССР, выполнит все поручения президента по проведении мобилизации.

«Я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов. Мы и так в Чеченской Республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть еще и поручение главы государства, и мы его выполним на 100%», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что «сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и НАТО». Таким образом, президент РФ «дал старт масштабным действиям по защите целостности России», приняв «упреждающие меры» по недопущению развала России.