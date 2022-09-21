Бишкек, , 14:56 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего председателя центральной избирательной комиссии Туйгунаалы Абдраимова.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Экс-главу центризбиркома Киргизии признали виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорили к выплате штрафа в размере 2 млн сомов (1 млн 515 тысяч рублей) в доход государства.

ИА REGNUM напоминает, что 1 мая 2022 года спецслужбы Киргизии задержали Туйгуналы Абдраимова по подозрению в использовании должностного положения для незаконного обогащения.

Бывшего руководителя киргизского ЦИКа обвиняли в том, что он заставил чиновников Иссык-Атинской районной администрации безвозмездно передать мусорный полигон площадью 11,2 гектара фирме «Кайнар», в которой ему принадлежат 95% акций.

Впоследствии Абдраимов возместил нанесённый государству ущерб, выплатив 15,3 млн сомов (11,6 млн рублей) и передал Федерации профсоюзов Киргизии гостевой корпус на территории курорта «Иссык-Ата».