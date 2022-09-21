Уфа, , 15:01 — REGNUM Мобилизационный штаб создан в Башкирии. Об этом 21 сентября заявил глава республики Радий Хабиров, сообщает пресс-служба главы региона.

СВО. Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы полностью поддерживаем решение президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации. В Башкирии понимают необходимость проведения специальной военной операции. В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа верховного главнокомандующего. Уверен, мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM о том, в России с 21 сентября началась частичная мобилизация.

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