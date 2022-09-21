Москва, , 14:55 — REGNUM Наиболее важным моментом среди принятых решений следует считать то, что референдумы о воссоединении с Россией будут проводиться, в том числе, в Запорожской и Херсонской областях, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

«Ранее присоединение этих территорий не обозначалось как одна из целей операции. То есть, чисто теоретически, в случае переговоров с Киевом о мире было возможно их возвращение в состав бывшей УССР, хотя, разумеется, на условиях, не хуже тех, которые в Минских соглашениях предусматривались для ДНР и ЛНР.

Возможно, как вариант допускалось и решение, при котором последние две остались бы независимыми, но в состав России не вошли бы, выполняя роль буферных государств.

Судя по тому, что теперь тема референдумов, которая была отложена весной, теперь одновременно поднята во всех указанных областях, теперь планы России пересматриваются в сторону повышения претензий.

Естественно, предварительно планы референдумов были согласованны с Москвой неофициально, так что Госдума и президент РФ сейчас лишь подтвердили то, что и так было ясно после сообщений из республик», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проведут в сентябре 2022 года референдум о воссоединении с Россией.

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