Курск, 21 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Около двух с половиной — трёх тысяч человек планируется отправить в Вооружённые Силы РФ из Курской области. Об этом заявил курский губернатор Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия 24» 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Мы предполагаем, что около двух с половиной — трёх тысяч человек нужно будет отправить в войска в рамках частичной мобилизации, эта цифра сейчас уточняется», — сказал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в правительстве Курской области состоялось первое заседание мобилизационной комиссии. Также в регионе планируется провести брифинг по вопросам частичной мобилизации.