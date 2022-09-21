Вашингтон, 21 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида республиканец Рон Десантис стал популярнее бывшего президента США Дональда Трампа среди сторонников Республиканской партии в штате, об этом 21 сентября сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Gage Skidmore Рон Десантис

По данным опроса общественного мнения, проведенного The USA Today и Саффолкским университетом, 48% проживающих во Флориде республиканцев на гипотетических праймериз отдали бы предпочтение именно Десантису, тогда как за Трампа проголосовали бы 40%.

При этом в январе, когда проводился подобный опрос, Десантис отставал от Трампа на 7%.

Издание напоминает, и Трамп, и Десантис, возможно, рассматривают возможность участия в выборах за кресло главы Белого дома, которые состоятся в 2024 году, хотя ни один из них не подтвердил это.