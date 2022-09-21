Бишкек, , 14:54 — REGNUM Всех граждан Киргизии, достигших 18-летнего возраста, нужно обязать служить в армии. С такой инициативой депутат Русланбек Жакышов выступил на заседании республиканского парламента сегодня, 21 сентября.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

Также парламентарий предложил увеличить в 10 раз сумму, которую платят киргизские призывники государству за то, чтобы проходить альтернативную службу вместо срочной.

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«Сейчас стоимость альтернативной службы составляет 50 тысяч сомов (38 тысяч рублей). Необходимо поднять её до 500 тысяч сомов (380 тысяч рублей), чтобы на эти деньги усилить армию», — пояснил он.

В свою очередь депутат Жусупбек Коргонбай уулу предложил вооружить жителей населённых пунктов, расположенных на границе с Таджикистаном.

«Населению, живущему в приграничных районах, необходимо раздать оружие. Не надо бояться этого. Просто нужно вести учёт при выдаче оружия жителям», — считает народный избранник.

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