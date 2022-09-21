Петрозаводск, , 14:56 — REGNUM Около 2 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, находящихся на территории Карелии, смогут принять участие в референдуме о воссоединении с Россией, сообщили 21 сентября в пресс-службе избирательной комиссии Республики Карелия.

На избирательном участке Наталья Стрельцова (c) ИА REGNUM

Напомним, референдум по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ состоится 23–27 сентября 2022 года. В рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России взаимодействует с избирательными органами других государств, в том числе, оказывая содействие в организации участков для голосования граждан этих государств на территории России.

«В Карелии по данным ОВД порядка двух тысяч таких граждан. Списки могут пополняться на основании заявлений от граждан, которые переехали в Карелию после 2014 года», — заметили в пресс-службе республиканского избиркома.

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