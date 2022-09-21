Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором устанавливается отдельный размер госпошлины за регистрацию соглашений об изменении или расторжении договоров аренды, зарегистрированных в Едином госреестре недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

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«Предлагаемые в законопроекте размеры государственной пошлины обоснованы с точки зрения трудозатрат органа регистрации права. Принятие законопроекта положительно скажется на развитии рынка недвижимости», — сказал депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») в ходе заседания.

Согласно документу, госпошлина для физических лиц составит 350 рублей, а для организаций — 1 тыс. рублей. Ранее за подобные действия граждане платили 2 тыс. рублей, а организации — 22 тыс. рублей.