Великий Новгород, , 14:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности прибыл в Великий Новгород.

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в рамках рабочей поездки глава государства посетит техническую школу, а также встретится с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров. После Путин побеседует с главой Новгородской области Андреем Никитиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Новгородской области поздравил жителей с 1160-летием зарождения российской государственности и пожелал новгородцам проявить свои лучшие качества в сложившейся политической ситуации.

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