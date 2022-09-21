Париж, , 14:50 — REGNUM Как и правительство, президент компании Engie призывает жителей Франции снизить температуру отопления, чтобы ограничить потребление газа этой зимой в условиях дефицита, передает BFM TV.

Engie Engie.com

«Снижение температуры на один градус снижает потребление в среднем на 7%», — заявил Жан-Пьер Кламадье.

Необходимо достичь цели по сокращению потребления газа на 10% в этом году. Но этого может быть недостаточно, чтобы избежать проблем, предупреждает лидер, который выделяет два весомых фактора: погода и китайский спрос, который на данный момент сдержан.

«Мы гораздо лучше подготовлены по сравнению с тем, что было три-четыре месяца назад. Поставки в безопасности. Газохранилища во Франции заполнены более чем на 95%. Этой зимой будет сложно управлять нашим хранилищем», — объясняет Жан-Пьер Кламадье.

Как сообщало ИА REGNUM, во время слушаний в Национальной ассамблее Франции генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что на сегодняшний день мера помощи гражданам в покупке топлива обошлась компании в €171 млн.

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