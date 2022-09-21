Иркутск, 21 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил в поддержку частичной мобилизации в России. В его обращении к населению региона сказано:

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин выступил с обращением по ситуации на Донбассе, пояснив, что Россия поддержит референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Мы не можем бросить людей», — сказал президент. И в этом я с ним полностью согласен. В Кировске, который является нашей подшефной территорией, люди ждут этот референдум долгие 8 лет. Ждут со слезами на глазах, с надеждой на мир. Ждут взрослые и дети. Ждут ветераны и молодые мамы. «Мы устали» — эту фраза чаще всего я слышал в Кировске. И сегодня я искренне рад за жителей Кировска и всей территории Донбасса.

За всю свою историю Россия часто прирастала землями. Только потому, что народы искали у нас защиты. И я верю, что после проведения референдумов, жители Донбасса, Запорожья, Херсона, станут частью нашей большой дружной семьи, российской семьи. Сегодня как никогда мы должны консолидировать свои усилия, перестать жить только ради себя. Людьми нас делают другие люди, когда мы начинаем заботиться не только о своем благополучии, но и о здоровье и благополучии близких, таких же как мы россиян. Не будет этого — будет разграбленная и побежденная Россия. Но мы же этого не хотим?

Сегодня президент объявил о частичной военной мобилизации. Призыву на службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил. Перед отправкой в части все будут проходить дополнительную военную подготовку.

Сейчас важно понять одно — агрессия НАТО распространяется не на Донбасс или Херсон. Она направлена против страны, против каждого из нас. И мы должны сплотиться, собраться и помочь друг другу победить нацизм. Я верю в нашу страну, верю в нашего президента и верю в наш народ!»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3702936" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации и рассказал о её причинах и цели. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. Речи о мобилизации срочников и студентов не идет. Мобилизация проводится для контроля над уже освобожденными территориями б. УССР. Она коснется всего 1% из 25 миллионов отслуживших, это 300 тысяч резервистов.

Читайте также: Шойгу уточнил, кто подлежит частичной мобилизации

Читайте также: Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России