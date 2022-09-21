Москва, 21 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Частичная мобилизация — продуманная и необходимая мера для повышения эффективности в выполнении поставленных задач специальной военной операции, считает сенатор Григорий Карасин.

Gospmr.org Григорий Карасин

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«Слишком уж многосторонние и наглые усилия предпринимаются со стороны НАТО и его киевских подельников. Российское государство и все мы, россияне уверены, что справимся с поставленными задачами», — отметил Карасин в телеграм-канале.

На фоне стремления Запада разобщить российское общество, сделать его слабым и податливым диктату граждане России отвечают сплочённостью и повышенной готовностью к отражению атаки националистов Киева и стоящего за ним Запада на жизнь людей территорий юго-востока бывш. УССР, указал парламентарий.

«Жители Донбасса в полной мере за последние восемь лет настрадались и не видят будущего для себя и своих детей в условиях ненависти и террора со стороны неонацистского режима», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.