Великий Новгород, 21 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин приедет 21 сентября в Великий Новгород с рабочей поездкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент сейчас вылетел в Великий Новгород», — отметил Песков.

В ходе поездки Путин посетит Новгородскую техническую школу. Также президент проведёт встречу с руководителями передовых инженерных школ и индустриальных партнеров образовательных организаций. Путин обсудит с губернатором региона Андреем Никитиным актуальные темы и вопросы.

«Кроме того, сегодня будет торжественное мероприятие, которое посвящено 1160-летию зарождения российской государственности. Это будет на центральной площади [Великого Новгорода — прим. ред.]», — заключил Песков, добавив, что на нём выступит и президент Путин.