Лос-Анджелес, США, 21 сентября 2022, 14:48 — REGNUM Диего Луна подтвердил, что в сериале «Андор», который получит два сезона, он в последний раз вернётся к роли офицера-разведчика Кассиана Андора. Интервью с актёром было опубликовано 20 сентября на сайте журнала Entertainment Weekly.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Во время беседы с журналистами Луна сказал, что ему не нравится существующая сегодня практика, когда создатели фильмов и шоу идут на поводу у публики, которая всегда хочет продолжений. При этом актёр отметил, что после того, как картина «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» вышла на экраны, у него действительно возникали мысли о том, чтобы сняться в приквеле, но он «никогда не думал об этом как о реальном шансе».

«Для меня это все, — сказал Луна, — это прекрасное путешествие, теперь, когда у меня есть 24 эпизода, 24 коротких фильма, чтобы рассказать историю о том, откуда пришел Кассиан и как он стал человеком, которого мы встретили в «Изгое-один».

Напомним, картина «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» вышла на большие экраны в декабре 2016 года. Главные роли в ней исполнили Фелисити Джонс и Диего Луна. При бюджете $200 млн фильм собрал в США $1,06 млн, а в мире — более $1,05 млрд. Премьера сериала «Андор» состоится сегодня, 21 сентября 2021 года, на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus.

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