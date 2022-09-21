Лос-Анджелес, США, , 14:48 — REGNUM Диего Луна подтвердил, что в сериале «Андор», который получит два сезона, он в последний раз вернётся к роли офицера-разведчика Кассиана Андора. Интервью с актёром было опубликовано 20 сентября на сайте журнала Entertainment Weekly.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Во время беседы с журналистами Луна сказал, что ему не нравится существующая сегодня практика, когда создатели фильмов и шоу идут на поводу у публики, которая всегда хочет продолжений. При этом актёр отметил, что после того, как картина «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» вышла на экраны, у него действительно возникали мысли о том, чтобы сняться в приквеле, но он «никогда не думал об этом как о реальном шансе».

«Для меня это все, — сказал Луна, — это прекрасное путешествие, теперь, когда у меня есть 24 эпизода, 24 коротких фильма, чтобы рассказать историю о том, откуда пришел Кассиан и как он стал человеком, которого мы встретили в «Изгое-один».

Напомним, картина «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» вышла на большие экраны в декабре 2016 года. Главные роли в ней исполнили Фелисити Джонс и Диего Луна. При бюджете $200 млн фильм собрал в США $1,06 млн, а в мире — более $1,05 млрд. Премьера сериала «Андор» состоится сегодня, 21 сентября 2021 года, на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus.

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