Астана, , 14:48 — REGNUM Проведение досрочных президентских выборов в Казахстане даст старт перезагрузке всей политической системы республики. Об этом 21 сентября объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, парламент, правительство, маслихаты (городские и областные администрации, прим. — ИА REGNUM)», — сказал Токаев.

Отметил, что выступил с этой инициативой около месяца назад. Этого времени хватило, чтобы обсудить все вопросы по этому поводу и дать оценку преобразованиям.

Напомним, Токаев назначил проведение досрочных президентских выборов на 20 ноября. В 2023 году должны пройти досрочные выборы в парламент, а также в маслихаты.

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